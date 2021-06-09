«Мужу уже на второй минуте сломали ключицу:» Жена омского «Рембо», давшего бой пьяным подросткам, требует наказать их

После этой драки 38-летний омич оказался в больнице. Фото: ВКонтакте

Социальные сети буквально взорвал ролик с дракой в одном из омских дворов. Все началось с вызывающего поведения компании молодежи: четверо пьяных парней около 5 часов утра шумели под окнами дома и мешали спать людям. Утихомирить их вышел один из жильцов дома - 38-летний Андрей Б. Однако разговор с пьяной компанией не получился - началась драка. Сначала мужчина справлялся с дерзкими подростками: они один за другим отлетали от его оплеух.

В итоге численное преимущество сыграло свою роль: смельчака повалили и начали избивать. От тяжких травм омского "Рембо", как уже прозвали Андрея Б. в соцсетях, спасли прохожие и жена. Именно они оттаскивали отморозков от сибиряка. После драки Андрей Б. оказался в больнице: у него травмы мягких тканей головы, ушибы грудной клетки и конечностей, перелом ключицы. Однако почти сразу мужчину выписали из больницы - не дело "Рембо" лежать в палате.

Отморозков уже задержала полиция. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Подробности той драки рассказала супруга смельчака. Это она вызвала скорую и полицию.

- Всем огромное спасибо за поддержку. Это мой муж, полицию и скорую я вызвала сразу. Четыре раза звонила в экстренную службу и просила быстрее приехать. Супругу уже на второй минуте сломали ключицу. Ему нанесли множество ушибов. Спасибо парню огромное за помощь - он просто спас мужа. Он помог мне догнать их, - рассказала супруга героя, давшего бой пьяной компании.

Многие омичи критиковали автора видео, за то, что он хладнокровно снимал драку в течение пяти минут и не вызвал помощь. А вот жена Андрея Б. за этот ролик сказала автору только спасибо. Теперь семья будет использовать в качестве доказательств. Спускать это дело на тормозах Андрей с женой не собираются. Они планируют наказать парней.

- Спасибо автору за это видео - это нам пригодится в дальнейшем, - сказала супруга пострадавшего.

Полицейские, кстати, сразу же задержали троих братьев 21, 19 и 17 лет недалеко от места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не смог остаться в стороне от этой истории и известный омский боец Александр Шлеменко. Он пригласил героя на бойцовский турнир.

Полиция задержала зачинщиков, оказалось, что это братья от 17 до 21 года. Прямой вопрос их родителям - как вы их воспитывали??? Мужчину скорая увезла в больницу. Хотел бы пригласить этого человека на наш турнир 20 июня ! Если кто-то знает героя видео, напишите в комментариях как его зовут и как его можно найти. Мы хотели бы передать ему и его супруге билеты на наш турнир! - написал Шлеменко в своем Instagram.