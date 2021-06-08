Омский «Рембо» дал бой четверым хулиганам, шумевшим под окнами дома

Хулиганов полиция нашла в соседнем дворе. Фото: скриншот с видео

В Сети появилось видео, где толпа подростков нападает на мужчину около дома №16 на проспекте Комарова. Как пишут очевидцы, молодые люди слишком шумно себя вели, а омич сделал им замечание. Конфликт привлек внимание соседей еще и потому, что произошел ранним утром, около 5:30. Обе стороны оказались не самыми сдержанными, поэтому словесный конфликт быстро перерос в драку. Численное преимущество оказалось на стороне шумевших, они были вчетвером, а борец за тишину оказался один против них. Тишины, конечно, не получилось. Драка сопровождалась взаимными оскорблениями. Один из подростков пытался снимать происходящее на камеру и хотел припугнуть мужчину тем, что он несовершеннолетний. Но драка продолжалась.

Мужчину несколько раз валили на землю и пинали ногами, но он всегда поднимался и давал сдачи. Один против четверых он выстоял примерно четыре минуты, пока на шум из подъезда не вышел один из местных жителей. Он разнял дебоширов, сообщил, что видел все происходившее с самого начала. Вышла к дебоширам и женщина, которая попросила всех разойтись и пригрозила вызвать полицию.

- Все, все мы поняли. Уходим. Извините нас, ради бога! – после упоминаний о полиции подростки спешно засобирались, извинились и ушли.

Задержанные дают показания в полиции. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как отметили в пресс-службе полиции, сообщение о драке к ним действительно поступало. Когда они прибыли на место, одна из сторон конфликта уже успела скрыться, остался только 39-летний омич. Он смог описать приметы своих противников и их быстро разыскали. Трое братьев нашлись буквально в соседнем дворе. Сейчас омичи 21, 19 и 17 лет в полиции дают показания.

- В настоящее время задержанных лиц для установления всех обстоятельств произошедшего опрашивают сотрудники полиции. Пострадавший мужчина госпитализирован бригадой скорой помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе полиции.