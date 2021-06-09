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Происшествия9 июня 2021 7:10

Омского «Рембо», давшего бой четверым хулиганам под окнами дома, выписали из больницы

Стало известно, какие травмы у 39-летнего омича после драки с подростками
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Троицу хулиганов уже задержали.

Троицу хулиганов уже задержали.

Фото: ВКонтакте

Соцсети наперебой обсуждают геройство 39-летнего омича. Он вышил утихомирить молодежь, которая в 5 утра шумела под окнами. В итоге началась драка - видео появилось в соцсетях. Сначала "омский рембо" справлялся с компанией из 4 человек. Но потом они все-таки повалили его и избили. Мужчина оказался в больнице, молодежь - в полиции.

Как стало известно "Комсомолке", 39-летнего омича почти сразу же выписали из больницы. У него ушиб мягких тканей головы, груди и конечностей. А также перелом ключицы. Избитый мужчина и его жена намерены написать заявление в полиции. Прощать молодежь они не собираются.