Жители деревни Каракуль, пострадавшей от пожара, получат матпомощь из бюджета Омской области

Решение о выплатах принял губернатор Александр Бурков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омские власти приняли решение выделить из регионального бюджета 4 млн 475 тысяч рублей на оказание разовой материальной помощи жителям населенных пунктов, пострадавших в результате бытовых пожаров. Выплаты получит 51 человек из Азовского, Большереченского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Нижнеомского, Одесского, Омского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Черлакского, Шербакульского районов.

Получат матпомощь и жители деревни Каракуль Большереченского района, где 6 мая произошел крупный пожар. Пятерым собственникам домов выплатят 300 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей выплатят пятерым гражданам, прописанным в сгоревших домах. Также по линии Министерства труда Омской области 12 семей из Каракуля уже получили материальную помощь. 11 семей — по 50 тысяч рублей, одна семья — 25 тысяч рублей, так как в сгоревшем доме люди не проживали. Еще по 10 тысяч рублей погорельцам выдала уже администрация района.