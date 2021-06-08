В Омске восстановили обрушившуюся стену дома в поселке Чкаловский

Чтобы отремонтировать фасад, понадобилось вмешательство прокуратуры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в апреле омичи из поселка Чкаловский пожаловались на обрушение части стены на улице Олимпийская. Небольшой участок кирпичной кладки у основания стены действительно обвалился. В этом месте прошла горизонтальная трещина, и кирпичи могли продолжить выпадать. По планам ремонт фасада этому дому пришлось бы дожидаться до 2031 года. Проверкой этого случая занялась прокуратура.

Так стена выглядела в апреле до ремонта. Фото: ВКонтакте

После ее окончания выяснилось, что ООО «Уют» после осмотра здания знали о проблеме, но никаких мер по ее устранению не приняли. В прокуратуре направили представление в компанию, после которого опасный участок все же починили.

А вот судьба дома на другом конце города, в Нефтяниках, где уже несколько раз из стены выпадали кирпичи, пока остается под вопросом.