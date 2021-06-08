«Я невменяемый был»: Задержанный в Омске виновник ДТП у «Кристалла» признался, что ехал пьяным

Машина на огромной скорости протаранила двоих пешеходов. Фото: ВКонтакте

Омская полиция все-таки задержала виновника ДТП у ТЦ "Кристалл". В минувшие выходные "Мазда" врезалась в островок безопасности на перекрестке проспекта Мира и улицы Химиков. Машина сбила двоих пешеходов, один из них оказался в больнице с травмой головы и переломом плеча. Водитель с места аварии сразу же скрылся. Его искали двое суток.

Оказалось, что за рулем был друг владельца авто. В салоне машины находилась пьяная компания. После ДТП все сбежали и продолжили выпивать.

- Он принадлежит вам?

- Нет, моему товарищу.

- Расскажите подробнее, как все произошло?

- Ну неадекватный был, невменяемый... пьяный.

- Много выпили?

- Да.

- Кто с вами был еще в машине?

- Владелец и еще один друг. Непонятно, как все это произошло. Я даже не придал этой аварии значения. Развернулись и ушли дальше отдыхать.