Коронавирусом в Омской области за сутки заразились 65 человек

Ковид продолжает довольно активно распространяться в Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжают наблюдать за распространением коронавируса. По последним данным минздрава, в Омской области за сутки заразилось 65 человек. В больницу попали 19 из них, а лечиться дома будут 46 омичей.

По выздоровлению выписали только 21 человека. За все время пандемии справиться с ковидом удалось 40 795 пациентам. В то время как заболели уже 47 960 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные исходы. За сутки, по данным медиков, скончался 1 пациент. А общее число погибших с начала пандемии составило 1 445 человек. А вот Росстат снова насчитал гораздо больше смертей. За год у них получилось около 5 тысяч.