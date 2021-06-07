По данным Росстата в Омской области за пандемийный год от коронавируса погибли около 5 тысяч человек

В данных статистики уже давно наблюдаются расхождения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росстат опубликовал данные о распространении коронавируса в разных регионах России. В Омской области по данным статистиков с апреля 2020 года по апрель 2021 скончались 4977 человек от коронавируса. Это уже не первый случай расхождения данных федеральных статистиков и областных медиков.

Основной причиной смерти ковид стал для 3 533 омичей. В 137 коронавирус был только сопутствующим заболеваниям, но именно он привел к смерти; 915 человек болели COVID-19, но погибли по причинам, которые с ним были не связаны; а в 392 случаях коронавирус только предполагают, как основную причину смерти.

Исследователи заметили, что основной пик смертности пришелся на осень прошлого года, как раз когда Омск накрыла вторая волна коронавируса. Самым богатым на летальные исходы стал ноябрь 2020 года, тогда скончлось 852 человека.

По данным минздрава омской области за все время пандемии скончалось от коронавируса всего 1 444 человека. Это почти в три раза меньше, чем насчитали федеральные органы статистики.