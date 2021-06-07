Аллею пирамидальных тополей у Тарских ворот в Омске сохранят

Чиновники планировали посадить вместо тополей ясени.

Большое возмущение у омичей вызвали планы мэрии по благоустройству улицы Спартаковская. В 2022 году там планировали заменить плитку и снести пирамидальные тополя, которые растут от Тарских ворот до памятника Достоевскому. Вместо них комиссия по сносу и обрезке зеленных насаждений предложила высадить 100 остролистных ясеня. Но омичам такая идея не пришлась по душе.

- Мы приняли решение изменить границы ремонта пешеходной зоны, чтобы существующие зеленые насаждения не пострадали. Агрономам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» дано поручение регулярно обследовать их состояние и осуществлять надлежащий уход. При ремонте пешеходной зоны будем стараться максимально сохранить корневую систему пирамидальных тополей. Состояние этих деревьев сегодня на контроле администрации города, соответствующих специалистов и экологов, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.