После возмущений омичей мэрия передумала вырубать аллею пирамидальных тополей на улице Спартаковская

Чиновники хотели вырубить 96 тополей. ФОТО: 2ГИС

Недавнее решение городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений вызвало бурю негодования омичей в соцсетях. Комиссия разрешила вырубить целую аллею пирамидальных тополей на улице Спартаковской. Это связано якобы с планами по благоустройству этой улицы - тут планировали переложить пешеходную плитку. Жителям же пообещали взамен высадить молодые деревья. По информации комиссии, нынешние тополя были близки к аварийным.

Такое объяснение горожан не устроило. В соцсетях поднялся шквал недовольства и критики. И сила соцсетей сработала вновь. В администрации передумали вырубать деревья. Такое решение приняла мэр Оксана Фадина. Она поручила приостановить решение городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений.

- Принято решение о проведении внеочередного открытого выездного заседания городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений. Непосредственно на ул. Спартаковской, где в следующем году запланированы укладка нового плиточного покрытия и работы с коммуникациями, члены "зелёной" комиссии рассмотрят варианты изменения границ обустройства новой пешеходной зоны, - уточнили в пресс-службе омской мэрии.

Также чиновники оценят состояние тополей и посмотрят, как сохранить деревья. Омичи отстояли еще один зеленый уголок нашего города.