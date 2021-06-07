В опеке рассказали, что будет с детьми, которых в Омске забрали у приемной семьи из-за записки

Детей забрали из семьи для проведение психологической экспертизы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Мы уже рассказывали о том, что произошло в семье Тынысовых, живущих в дереве Авлю Любинского района. У родителей в один день забрали троих приемных детей, которых они воспитывали 10 лет. Пока это только временная мера, но причины по которым детей временно отправили в Центр поддержки семьи, все же вызывают вопросы. Одна из приемных детей написала записку, на основании которой их и забрали. Но родители уверены - все это детская игра, а записка попала к учителям случайно. У школы и органов опеки совершенно другая версия - девочка специально подложила записку учителю.

- 28.05.2021 года в отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации Любинского муниципального района поступила информация из МБОУ «Новоархангельская СОШ», где обучаются несовершеннолетние, воспитывающиеся в семье Тынысовых, о том, что одна из подопечных положила на стол классному руководителю письмо, послужившее основанием для проверки комфортности и безопасности проживания и воспитания несовершеннолетних в приемной семье. По трехстороннему соглашению между приемными родителями Тынысовыми, учреждением для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящимся в ведении Министерство образования Омской области, Управлением образования Администрации Любинского муниципального района Омской области, дети, воспитывающиеся в приемной семье Тынысовых, определены в учреждение Министерства образования Омской области для проведения психолого-педагогической работы по определению детско-родственных отношений в семье, физического и эмоционального состояния детей. По результатам проведенной работы будет принято решение в интересах несовершеннолетних, - прокомментировали в органах опеки случившееся.