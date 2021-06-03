У омской семьи опека забрала троих приемных детей из-за прощальной записки одной из девочек

Опека забрала всех детей на время, чтобы провести психологическую экспертизу. Фото: архив семьи Тынысовых

В деревню Авлы в Любинском районе Омской области внезапно нагрянули инспекторы ПДН и представители опеки. Оказалось, они направлялись в дом семьи Тынысовых. С виду это полностью благополучная семья, в которой воспитали своих сыновей и взяли под опеку еще троих приемных: 2 мальчиков и одну девочку, из-за действий которой и произошла неразбериха. Дети провели в семье 10 лет без проблем. Они росли в атмосфере тепла и заботы, всегда вместе проводили семейные праздники, дружно ходили в школу, не ссорились и не ругались. И тут, как гром среди ясного неба, пришла опека и заявила, что забирает детей. От шока приемные родители даже не стали сопротивляться.

- В пятницу, 28 мая, пришли инспекторы ПДН и забрали детей в реабилитационный центр. Говорили, что заберут на неделю, а оказалось, что из семьи ребят забрали до 1 сентября, - рассказала Анна Тажеева, правозащитница, которая помогает семье разобраться в произошедшем.

Как утонили родственники, причиной для изъятия детей послужила записка, которую написала 14-летняя Варвара (имя изменено). По версии родителей записку увидели в школе и сразу отправились в опеку, а ее сотрудники сразу забрали детей. Кульжан Тынысова, приемная мать, до сих пор не может отойти от шока и каждый раз не может сдержать слез, когда говорит о произошедшем.

- Это у них в школе игра такая, - объяснила приемная мать детей Кульжан. – Если получил двойку, то иди вешайся. Вот под влиянием этой игры девочка и написала записку. Дочь говорит, что просто писала свои мысли, но ничего серьезного не имела ввиду, а потом просто забыла про эту записку. Или выронила, или оставила где-то, а потом ее нашла классная руководительница.

В школе, где учились дети, отказались подробно комментировать ситуацию, но отметили, что действительно обратились в ПДН.

- Эти дети успели стать мне родными, понимаете? Я их не оставлю, очень хочу поскорее забрать домой. Да и они каждый раз, когда я их навещаю, спрашивают, когда мы уже поедем домой. Да, возможно, с нашей стороны и была строгость, но мы ничего такого не запрещали. У Вари появилась любовь, мальчик из ее класса какой-то. Мы не запрещали с ним общаться, но естественно, контролировали. Я тогда сказала: «Варя, про любовь тебе еще рано думать», - уточнила Кульжан. По словам матери, мальчик из приличной семьи, но мать воспитывает его одна.

После изъятия детей с отцом семейства, Хакимжан Тынысовым, случился сердечный приступ. Мужчина так переживал за судьбу детей, что угодил в больницу. Родные привезли его в БСМП-1, где сегодня, 3 июня, ему проводят операцию. Все близкие собрались, чтобы поддержать друг друга и мужчину.

В семье произошедшее связывают с непростой ситуацией в семье Мусы Тынысова, родного сына Хакимжана и Кульжан. Мужчина уже пять лет пытается вернуть родного сына, которого выкрала его бывшая жена. Женщина больна шизофренией и сейчас где-то срывается. Ее объявили в федеральный розыск. Муса всерьез переживает за жизнь и здоровье мальчика, ведь мать больна шизофренией.

- Мы считаем, что это месть от опеки и полиции. Никто ничего не делает, а мы подняли шум, - считают Тынысовы. Правда, не совсем понятно, как связаны эти два случая, особенно если учесть причину, по которой детей отправили в центр поддержки семьи.

Хакимжан и его представители успели побывать в органах опеки, пока мужчине не стало плохо с сердцем. Там приемных родителей уверили, что сделали все правильно, а детей пока не забрали навсегда.

- Это только работа с приемной семьей, а не крайние меры. Если есть сигнал, мы можем определить детей в госучреждение на время, чтобы провести психологическую экспертизу без возможного давления со стороны опекунов. Уже на основании заключения психологов мы будем принимать решение о дальнейших действиях, - ответили родителям сотрудники опеки.

Также сотрудники в разговоре с приемными родителями обратили внимание, что в записке Варвара упомянула о том, что с ней жестоко обращались, давали подзатыльники и били по спине. По их версии, девочка сама подбросила записку учителю.

Мы уже обратились в органы опеки за официальным комментарием по поводу этой ситуации.

ЗВОНОК В ШКОЛУ

Трубку взяла директор школы, где учились все трое детей, Елена Николаевна Комендант. Женщина была немногословна и давать развернутые комментарии по телефону отказалась.

- По нашей информации, вы обратились в ПДН из-за суицидальной записки.

- Вы что?! Какая предсмертная записка?! Ребенок жив, вообще-то.

- Да, мы знаем, что девочка не совершала никаких попыток самоубийства, но записка ведь была.

- Кто вам рассказал об этой истории?

- Мы узнали от семьи Тынысовых.

- Это версия семья. Но школа не могла не отреагировать на такое. Извините, но по телефону я ничего подробно комментировать не буду, - заявила Елена Николаевна и повесила трубку.