«Не хочу, чтобы мой ребенок жил, как Маугли»: Омич 5 лет ищет своего маленького сына, похищенного матерью с шизофренией

Если вы знаете, где находятся эти женщина и ребенок, обратитесь в полицию по телефону 02. Фото: Личный архив

«Комсомольская правда в Омске» писала об этой драматичной истории еще в 2017 году. Все начиналось идеально. Муса Тынысов учился в Омском госуниверситете на юрфаке. Там он познакомился с красавицей Жамилей Макеновой, которая в это же время училась на экономиста. Мужчина рассказывает, сначала был безумно влюблен и просто не замечал первых звоночков. Внезапные вспышки гнева он объяснял темпераментом любимой.

И только после свадьбы, когда Жамиля уже была беременна их сыном, открылась страшная правда. Женщина страдает шизофренией (в распоряжении редакции есть справка) и в особенно тяжелый период лежала в психиатрической больнице. Тогда она объяснила, что просто во всем хотела быть лучшей, слишком перегрузилась во время учебы и у нее произошел срыв. Как Муса вскоре понял на собственном опыте, далеко не единичный.

- Я сначала не хотел в это верить, любил ее, – рассказывает Муса. – У нее были резкие перепады настроения, она равнодушно относилась к ребенку. Я только потом узнал, что холодность к близким – один из симптомов ее заболевания. Ситуация усугубилась, когда родился Амиль. Она начинала скандал из-за какой-нибудь мелочи, и все продолжалось по несколько суток, не могла остановиться. Или кидалась на пол и начинала выгибаться. Так я узнал, что такое шизофреническая дуга. Это было пугающе. Лечиться она не хотела. Но больше всего переживал за нервную систему сына. Почему маленький ребенок должен быть свидетелем всего этого?! В одну из таких затяжных истерик, я забрал Амиля и уехал к родителям в Любинский район. Сказал: «Успокоишься, вернемся».

Жена решила забрать сына силой. В августе 2016 года она приехала вместе с сестрой и пыталась вырвать его из рук родных силой. На записи видно, как отчаянно рыдающий малыш тянет ручки к бабушке. При этом мать с силой их одергивает.

- Умоляю, отдай ребенка! Он только немного успокоился у нас! – кричит на видео бабушка насмерть перепуганного мальчика.

Жамиля продержала малыша на жаре 1,5 часа и согласилась отпустить его к родным только после уговоров приехавших на вызов полицейских.

Жамиля (на первом плане), приехавшая с сестрой, буквально силой вырвала ребенка из рук бабушки. Фото: Личный архив

По словам Мусы, решающим стал случай, когда он держал на руках ребенка, а Жамиля кинулась на мужа с ножом и порезала ему плечо. Он подал на развод и стал добиваться, чтобы воспитывать сына одному. Суд принял непопулярное для нашей страны решение и, приняв во внимание состояние здоровье Жамили, встал на сторону отца.

Тогда, в декабре 2016 года Муса видел жену в последний раз. Пока он со своими родителями был на судебном заседании, в их дом вломились люди люди приехавшие на четырех машинах. Они избили сыновей хозяина и похитили Амира. С тех пор вот уже пять лет отец не знает, где находится его ребенок.

- Все это время я не знаю, что с моим ребенком – что он ест, где он спит, жив ли он. Кто может представить, что придет в голову его матери? Ей необходимо принимать лекарства, которые выдают только по рецепту. Но Жамиля находится в федеральном розыске, возможности пойти к врачу у нее нет – иначе ее сразу поймают. Значит она, скорее всего, не принимает и таблетки. А в ситуации, когда она постоянно прячется и находится в напряжении, это может дать очень серьезное обострение. Кроме того, сыну в этом году уже семь лет, его надо оформлять в школу. Я не хочу, что бы он жил как маугли. Ему нужна нормальная жизнь, а не это существование в бесконечных бегах.

В последний раз отец выдел сына, когда тому было 2 годика. Фото: Личный архив

Муса рассказывает, что уже неоднократно приезжал к родным бывшей жены и пытался пытался прийти с ними хоть к какой-то договоренности. Но они продолжают упорно скрывать, где сейчас находится Жамиля с ребенком. Не исключено, что ее переправили за границу, в Казахстан. Все это существенно осложняет поиски.

Омич уже пять лет обивает пороги всевозможных инстанций, три года назад он записал обращение ко всем неравнодушным людям и разместил его на своей странице. Запись набрала более 65 тысяч просмотров. Но никто так и не смог предоставить информацию о местонахождении пропавшего ребенка.

- До моей беды никому толком не было дела. Все то, что я сам находил и предоставлял, просто игнорировали, – объясняет Муса. – Жена всем рассказывала, что я пью, гуляю, бью ее и всякие такие небылицы. Но у нас, к сожалению, почти всегда становятся на сторону женщины, даже не разбираясь в ситуации. Думаю, это влияло общее отношение ко мне. Дело так и пролежало в Следственном отделе по Кировскому округу. Им тогда руководил всем известный Роман Оляницкий, которого судят за взятки. Дело сдвинулось с мертвой точки только недавно, когда отдел возглавил новый руководитель.

Муса дошел уже до федерального Следственного комитета. Оттуда материалы дела передали в областной СУ СК. И сейчас начались, наконец, активные оперативные действия по розыску маленького Амиля. Подробности пока не раскрываются в интересах следствия.

Так маленький Амир выглядел пять лет назад. Фото: Личный архив

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Пока уголовное дело в отношении Жамили Макеновой возбуждено по статье 330 УК РФ (самоуправство), но мы, конечно, будет добиваться ее переквалификации на более тяжкую, 126-ю (похищение человека). Кроме того, мы намерены добиваться лишения Жамили родительских прав. Состояние ее здоровья может представлять опасность для ребенка. Кроме Следственного комитета работают также сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 по городу Омску.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

- Ранее уже было возбуждено уголовное дело по ст 330 УК РФ (самоуправство). Потом расследование приостановили из-за розыска женщины, в который она была объявлена в 2018 году. Сейчас расследование возобновлено. Если будут основания для переквалификации статьи на более тяжкую, это будет сделано. Макенова объявлена в федеральный розыск, который проводит полиция.

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