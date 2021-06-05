«Взяли запасную помпу с собой»: В омском речпорте подстраховались на случай поломок теплохода

Во время одного из рейсов судно дважды сломалось. Фото: ВКонтакте

Сегодня из Омска в Большеречье вышел в очередной рейс теплоход. Предыдущая поездка для его пассажиром превратилась в настоящее испытание. Судно по пути к конечному пункту дважды серьезно ломалось. В итоге пассажиры прибыли в Большеречье уже ближе к ночи. Многие планировали посетить местный зоопарк, чего сделать уже не смогли. Некоторым пассажирам пришлось снять гостиницу и заночевать в Большеречье. В планы людей это явно не входило.

В этот раз в речпорте заявили, что подстраховались и подобного не случится. Тогда большую часть времени команде пришлось ждать, когда подвезут запасные детали. Сейчас же их взяли с собой на борт на всякий случай.

- Положили запасную помпу на теплоход. Даже если та, что сейчас стоит, выйдет из строя, у нас есть запасная на борту. Мы подстраховались со всех сторон. У них всегда есть запас определенных деталей на случай поломки, но теперь снабдили по полной программе, - сказал заместитель директора по грузовой и коммерческой работе АО «Омский речной порт» Константин Кочанов.