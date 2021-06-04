Многодетная мама из Омска стала финалисткой московского конкурса красоты

Обворожительная омичка борется за победу с красавица со всей страны.Фото: mrsworld.ru/missis-rossiya-2021/

37-летняя омичка Ирина Рягузова участвует в конкурсе красоты «Миссис Россия Мира» и представляет на нем наш город. Этот национальный конкурс открылся 2 июня в Москве и в нем принимают участие замужние красавицы в возрасте от 18 до 60 лет. Наша землячка – мама пятерых детей, выпускница общеюридического факультета ОмА МВД России - с успехом прошла в финал и вполне может претендовать на победу. Кстати, победительница этого конкурса сможет представлять Россию в финале международного конкурса «Missis World».

Омичи могут поддержать Ирину Рягузову, проголосовав за нее на официальном сайте конкурса. Для этого нужно перейти по ссылке, найти в списке Ирину и кликнуть на небольшой баннер, который находится на фото в верхнем левом углу.

Обратите внимание! Голосование заканчивается сегодня, 4 июня в 21:00. Так что поторопитесь и поддержите нашу соотечественницу!