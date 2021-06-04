Омский губернатор встретился с послом Израиля в РФ

Стороны обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Насыщенная деловыми контактами программа у омского губернатора на ПМЭФ-2021. Он провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в РФ Александром Бен Цви. Стороны обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба омского правительства, взаимный товарооборот Омской области и Израиля по итогам прошлого года увеличился почти на 13%. В структуре экспорта омской продукции преобладают продовольственные товары и сырье. Регион готов к расширению поставок в Израиль сельскохозяйственной продукции.

- У нас аграрный регион. В этом году мы планируем собрать более 3 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 340 тыс. тонн масличных культур. Высокий спрос на омскую пшеницу, рапс, подсолнечник со стороны зарубежных стран объясняется их высоким качеством, - отметил Александр Бурков. - Также мы заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере производства и глубокой переработки сельхозпродукции и готовы привлечь к этому предприятия региона.