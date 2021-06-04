В Омске завели уголовное дело из-за свалки ртутных ламп

Устроителей свалки сейчас ищут. Фото: ВКонтакте

Недавно мы уже рассказывали о том, что в Омске неизвестные устроили несанкционированную свалку в роще недалеко от Чкаловского поселка. Кто-то оставил не только строительный мусор но и более 2 тысяч ртутных ламп. Напомним, что такие лампы нельзя просто так выкидывать, их обязательно нужно сдавать в пункты приема или управляющие компании.

Делом заинтересовались в следственном комитете. Как уточнили ведомстве, следователи уже осмотрели место происшествия. Некоторые из ламп были повреждены. Все ртутосодержащие отходы собрали. Сейчас проводят следственные действия и необходимые экспертизы, ищут виновных. Возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».