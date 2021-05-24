Омичи нашли незаконную свалку ртутных ламп

Горы ртутных ламп неизвестные оставили недалеко от жилых домов. Фото: ВКонтакте

Омичи часто жалуются в соцсетях на горы мусора, которые появляются в разных районах города. Иногда это могут быть очень пугающие находки, находят не только бытовые отходы, но и, например, кости животных. Сейчас тех, кто устроил такие свалки, ищут. Но накануне появился в соцсетях неменее волнующий пост о том, что в районе Чкаловского поселка нашли большую кучу старых ртутных ламп. Они вместе со строительным мусором лежат в роще, где местные иногда прогуливаются.

Есть там и просто строительный мусор. Фото: ВКонтакте

- Ртутные лампы нужно специально утилизировать. Конец экологии, - написал один из омичей. Он, видимо, оказался не далек от истины. Ртутные лампы относятся к отходам 1 класса опасности. Их нельзя просто выбросить на ближайшей мусорке, их необходимо сдавать в специальные пункты приема или в управляющие компании.