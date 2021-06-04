В селе под Омском, где девочка чуть не утонула в выгребной яме, наказали главу

Яму засыпали только после инцидента с девочкой.

ЧП произошло в деревне Тайчи Тевризского района Омской области. Там весной в начале апреля маленькая девочка провалилась в выгребную яму. Уличный туалет там давно убрали, а яма так и осталась на старом месте. Ее не засыпали и не огородили ничем. Зимой она благополучно замерзала, а весной оттаивала, но из-за снега ее невозможно было заметить. Это чуть не стоило жизни 9-летней девочке. Повезло, что рядом оказался ее одноклассник, он-то и помог выбраться.

По факту произошедшего прокуратура провели проверку. Как уточнили в ведомстве по ее итогам вынесено представление главе Иваново-Мысского сельского поселения, к которому и относятся Тайчи. Также на чиновника завели административное дело. В итоге, яму засыпали, а глава за бездействие заплатил штраф.