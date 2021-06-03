Участникам ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге рассказали о сильных сторонах Омской области. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омская делегация во главе с губернатором Александром Бурковым продолжает свою работу в Санкт-Петербурге на Форуме ПМЭФ. Сибирские регионы представлены на нем единой площадкой - заработал стенд «Большая Сибирь», представляющий экономический потенциал каждого из субъектов. Там же регионы делятся своим инвестиционным потенциалом и флагманскими проектами.

- Мы решили представить участникам форума огромную территорию Сибири с ее богатой природой, научным и техническим потенциалом, с ее людьми, - пояснил председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников. - Для будущих деловых партнеров мы сформировали общий инвестиционный портфель Сибири. Это 208 проектов на 16,4 триллионов рублей, 117 000 высокооплачиваемых рабочих мест.

Омская область на едином стенде раскрыла возможности проектов особой экономической зоны «Авангард». В частности, комплекс по производству графитированных электродов, предприятие по разработке полимеров и эпоксидных смол, а также завод по изготовлению металлоконструкций для нефтегазовой промышленности. О том, как это было, рассказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

Губернатор Александр Бурков подписал соглашение о взаимодействии между главами регионов СФО в реализации данного проекта. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Участники форума проявляют достаточно высокий интерес к вопросу создания особой экономической зоны в нашем регионе, - сказала она. - На стенде постоянно находятся представители регионов и даже других стран: мы рассказываем, какие у нас приоритеты, какие проекты нам интересны, что можем предложить. Инструмент особой экономической зоны, действительно, позволяет быстрее запустить сложные, большие инвестиционные проекты. Потому что предлагаются льготные условия участия, предоставляются земельные участки, налоговые льготы».

На территории единого выставочного стенда уже проходят переговоры и заключаются соглашения о сотрудничестве сибирских регионов с другими субъектами РФ, крупными отечественными компаниями. Губернатор Омской области уже провел на этой площадке серию встреч.

Омская область – участник комплексного инвестиционного проекта МАСС «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири». Сегодня Губернатор Александр Бурков подписал соглашение о взаимодействии между главами регионов СФО в реализации данного проекта. Свои подписи под документом поставили все руководители субъектов федерации округа.