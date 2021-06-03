Омские ученые совместно с другими регионами изучают новые сорта рапса

Омская область стабильно входит в двадцатку территорий по количеству выращиваемого рапса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омская область стабильно входит в двадцатку территорий по количеству выращиваемого рапса. Таким образом, мы подтверждаем статус аграрного региона. Вопросы изучения новых сортов рапса обсуждались в Калининградской области на отраслевом форуме ассоциации «РАСРАПС». Его участниками стали руководители отечественных производственных и перерабатывающих предприятий из Московской, Брянской, Тульской, Орловской, Псковской, Вологодской, Омской областей. В мероприятии приняли участие представители органов власти, Госсорткомиссии и Россельхозцентра.

Регионы делились своими наработками в выведении и испытании новых сортов озимого и ярового рапса. Много говорили о методах борьбы с наиболее распространенными болезнями и вредителями данной культуры. Исследовательской проблематике посвятил свой доклад Омский аграрный научный центр (СибНИИСХоз), который активно проводит сортоиспытания рапса в условиях климата Западной Сибири, что далеко не случайно.

- Доля Сибирского федерального округа в структуре посевных площадей рапса в России составляет 44%, – прокомментировал по итогам совещания директор Омского АНЦ Максим Чекусов. – Омская область входит в ТОП-20 регионов Российской Федерации в общих посевных площадях рапса. Это высокоценная культура, которая используется в продовольственной и химической промышленности, животноводстве и агрономии. Перед нами стоит задача сортоиспытания рапса в условиях резко континентального климата.

В этом году ученые СибНИИСХоза продолжают свои опыты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году было проведено испытание гибридов Драго, Миракль и Солар КЛ, в текущем году ученые СибНИИСХоза продолжают опыты в начатом направлении с применением иных средств химизации и на увеличенном числе гибридов.

- Многолетние исследования показали, что в условиях Омского Прииртышья гибриды являются более продуктивными по урожайности и массе 1000 зерен, формируют повышенное содержание сырого жира, – сказал руководитель селекционно-семеноводческого центра Омского АНЦ Петр Николаев. – Кроме того, гибриды характеризуются более коротким периодом вегетации по отношению к сорту-стандарту».

Отметим важность работы по сортоиспытанию рапса. В этом году предприятия, занимающиеся этим, получат 3,4 млрд. рублей федеральных денег на стимулирование производства. В целом же развитие аграрной науки проходит в рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства».