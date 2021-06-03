Около 2 тысяч омичей смогут бесплатно получить новую профессию

При содействии службы занятости омичи бесплатно осваивают новые профессии. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Около 2 тысяч жителей Омской области смогут совершенно бесплатно овладеть новой профессией. Обучение проводится службой занятости в рамках национального проекта "Демография". Первая группа омичей уже села за парты по программе "управление персоналом".

Следующая группа жителей сможет обучиться профессии операторов котельной и поварскому делу. Обучение проходит на базе омского филиала РАНХиГС, Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского и в Омском государственном техническом университете.

- Благодаря данной программе жители региона смогут получить новые компетенции и стать конкурентоспособными специалистами. Полученные навыки и знания позволят им заявить о себе на рынке труда и найти работу, – сказала замминистра труда и социального развития Ирина Варнавская.

Прием заявок на обучение продолжается. Для этого необходимо оставить заявку на портале "Работа в России" и выбрать образовательную программу.