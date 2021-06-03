Бывшего главу омского «Мостовика» Шишова хотят снова посадить на 5 лет

Проблемы Олега Шишова продолжаются. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У бывшего гендиректора НПО "Мостовик" Олега Шишова продолжаются проблемы с силовиками. На него снова завели уголовное дело за неуплату налогов в бытность "Мостовика". Следствие считает, что бизнесмен в 2014 году не доплатил почти 400 млн. налогов. Гособвинение требует посадить его на 5 лет.

Сам же Шишов все обвинения отрицает. В суде он в очередной раз напомнил, с чем связан крах его фирмы. НПО "Мостовик" участвовал в строительстве десятков олимпийских объектов. Работы шли сложно, сметы периодически менялись в большую сторону, чтобы успеть закончить объекты к Играм-2014 в Сочи омской фирме приходилось достраивать за свой счет. Ждать перевода государственных денег времени не было.

Шишов в судах признавался: был уверен, что с ним рассчитаются после сдачи объектов и Олимпиады, поэтому взял кредитов на достройку на сумму почти в 20 миллиардов. По уверениям омского бизнесмена, после Игр с ним так и не рассчитались, а банки одновременно потребовали возврата кредитов. В итоге НПО "Мостовик" обанкротился, а самого Шишова посадили в тюрьму за пособничество в растрате. В 2016 году его приговорили к четырем годам тюрьмы.

Сейчас Шишов работает в ООО "Мост". Однако над ним снова нависла опасность уголовной ответственности.