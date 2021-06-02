Александр Бурков обсудил с депутатом Госдумы Ремезковым варианты федеральной помощи региону. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор провел рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Александром Ремезковым. Они обсудили вопросы федеральной поддержки Омской области, связанные с работой Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. В нее от партии Справедливая Россия и входит депутат Ремезков.

Данная Комиссия, напомним, создавалась в апреле прошлого года и была необходима для более оперативной помощи регионам из-за пандемии коронавируса. Из-за нее у субъектов появилось множество дополнительных незапланированных расходов, которые были никак не подтверждены финансами. Чтобы недопустить ухудшения социально-экономического состояния регионов, Комиссия получила право, минуя долгую процедуру внесения поправок в закон о бюджете, оперативно рассматривать вопросы выделения дополнительных федеральных средств.

Александр Ремезков в разговоре с Александром Бурковым рассказал об итогах работы данной комиссии в 2020 году. Регионы получили весомую федеральную помощь. Омская область смогла договориться о выделении 16 миллиардов рублей, которые пошли на выполнение поручений Президента, а также на поддержку реализуемых в регионе мер по борьбе с пандемией и обеспечение социальных обязательств в регионе.

Омская область смогла договориться в прошлом году о выделении 16 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дополнительные выплаты в Омской области получили врачи и социальные работники, находящиеся «на передовой» борьбы с коронавирусом, семьи с детьми, жители региона, потерявшие работу из-за пандемии. Кроме того, наш регион тогда получил средства на поддержку малого бизнеса, на строительство и реконструкцию дорог, на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов из-за вынужденных ограничений работы предприятий.

Губернатор попросил депутата Ремезкова оперативно информировать его о решениях Комиссии Федерального Собрания о выделении дополнительной поддержки региону. Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в ходе работы над новым трехлетним федеральным бюджетом в части распределения трансфертов региону, рассмотрения заявок Омской области на софинансирование строительства и реконструкции необходимых области социальных и инфраструктурных объектов. По словам Ремезкова, он готов оказать содействие в решении проблем региона в рамках своих депутатских полномочий.