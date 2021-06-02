Губернатор подписал соглашение со строительной компанией «Брусника» о запуске инвестпроекта в Омске

Стороны договорились объединить усилия в выполнении приоритетных задач национального проекта «Жильё и городская среда». Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков подписал соглашение с директором строительной девелоперской компании "Брусника" Алексеем Круковским. К соглашению о развитии жилищного фонда в Омске стороны договорились на форуме ПМЭФ-2021. Они договорились объединить усилия в выполнении приоритетных задач национального проекта «Жильё и городская среда».

- Брэнд «Брусника» гарантирует высокое качество, высокий технологический уровень строительства жилых объектов. Поэтому присутствие «Брусники» для нас необходимо. Мы сегодня подписали соглашение о реализации первого проекта на 300 тысяч квадратных метров общей площадью строительства жилья в течение нескольких лет. Важно было сделать первый шаг, чтобы на рынке появлялись компании более высокого уровня, - сказал Александр Бурков.

По условиям соглашения компания «Брусника» должна сформировать для будущей застройки единый мастер-план. Появятся качественные общественные пространства, новая школа и детские сады. Все это даст стимул для экономического развития Омска.