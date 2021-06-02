В Омске снова зафиксировали выбросы вредных веществ

Омичи жаловались на плохое самочувствие из-за выбросов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошедший понедельник, 31 мая, омичи жаловались на сильный химический запах. В соцсетях люди сетовали на сильный запах и плохое самочувствие. В это время еще не до конца потушили крупный пожар на Левобережье в Омске. Там днем ранее, 30 числа, огонь с сухой травы перешел на крупные промышленные склады. Общая площадь возгорания составила 5,5 тысяч квадратных метров, а тушили их почти сутки.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 31 мая. Приборы учета зафиксировали повышенное содержание хлорида водорода в Советском округе. Фиксировали превышении норм в 3,6 раза. Сегодня и в ближайшие дни уровень загрязнения прогнозируют пониженный.