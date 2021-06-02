За прививку от коронавируса омичи получат бесплатный билет в цирк

Власти пытаются простимулировать омичей ставить вакцину. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Продолжается вакцинация в регионе. От коронавируса привито уже более 10% омичей. Власти решили простимулировать сибиряков пойти и поставить прививку. Необычную акцию проведет региональный минздрав с омским цирком. Теперь можно привиться в медицинском кабинете цирка и получить за это билет на представление «Цирк со львами». Акция уже действует и продлится до 11 июня. Всего за это время планируется выдать около 1000 бесплатных билетов в цирк.

Поставить прививку в здании цирка можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, бесплатный билет выдается там же. Для постановки вакцины с собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Полезное теперь можно совместить с приятным. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Мы считаем, что вакцинация от коронавируса — благое дело, которое поможет нам всем поскорее вернуться к нормальной обыденной жизни без масочного режима, ограничений, закрытых границ, - сказала руководитель Омского государственного цирка Елена Агафонова. — Для нашего коллектива важно, чтобы и артисты были защищены, и зрители могли спокойно посещать представления и концерты, проводимые в стенах нашего цирка. Именно поэтому и появилась такая идея: билет за прививку. Это наша благодарность ответственным омичам.

В минздраве отмечают: в медкабинете цирка есть все необходимое для проведения вакцинации. Помещение оснащено рециркулятором, переносным морозильником и холодильным оборудованием для хранения запаса вакцины. С желающими привиться будет работать врач и медсестра, перед прививкой обязательно измерят температуру и давление.

- У нас здесь есть большой запас вакцин Кови-Вак и Спутник-V, по мере необходимости мы будем пополнять его, чтобы хватило для всех желающих, — рассказывает главный врач Городской поликлиники №10 Татьяна Казанцева. — Мы делаем прививки и в своей поликлинике, но не каждый человек захочет идти для этого в медучреждение, боясь большого скопления людей, поэтому организация такого медицинского кабинета в здании цирка, прямо в центре города позволит многим омичам без очереди поставить прививку.

Медик также напомнила: на сегодня вакцинация — единственный способ предотвратить тяжелое течение коронавируса.