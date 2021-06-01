Губернатор примет участие в работе Петербургского международного экономического форума

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор возглавит делегацию региона на ПМЭФ-2021. Форум пройдет в Санкт-Петербурге 2 – 5 июня в очном формате. В северную столицу съехались известные политики, бизнесмены, аналитики и эксперты.

В программе форума более 100 деловых мероприятий, во время которых обсудят 4 главные темы: вопросы глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, губернатор намерен провести серию встреч-переговоров с инвесторами, первыми лицами российских и транснациональных компаний, представителями федеральных структур, а также подписать на полях ПМЭФ ряд соглашений.

Делегацию Омской области на форуме возглавит Александр Бурков. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Уже известно, что Александр Бурков примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. На нем выступит Президент России Владимир Путин.

Во время работы форума Омская область намерена представить свой инвестиционный потенциал. У каждого региона-участника есть своя выделенная зона для презентаций инвестпроектов. В ходе работы коллективной экспозиции состоится больше 50-ти мероприятий, среди которых - подписание главами сибирских регионов соглашений и меморандумов. Первым лицам государства, участникам и гостям главного форума страны представят общий инвестиционный портфель проектов «Большой Сибири» на общую сумму больше 16 триллионов рублей.

Единый стенд, в создании которого приняли участие 10 регионов, входящих в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», обещает стать одной из главных достопримечательностей ПМЭФ-2021. Общая площадь экспозиции превышает сто пятьдесят квадратных метров, а сам стенд стилизован под мчащийся локомотив под названием «Большая Сибирь». Сибиряки привезли в Санкт-Петербург 208 инвестиционных проектов по самым различным направлениям, включающим в себя промышленное производство, сельское хозяйство, инновации, транспорт, туризм.

Добавим, что петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента РФ Владимира Путина.