Омичам напомнили об ограничительных мерах в транспорте, торговых центрах и детских лагерях

Рейды с проверками соблюдения масочного режима в транспорте проводятся в регионе регулярно. Фото: ВКонтакте

В министерстве региональной безопасности напомнили о необходимости соблюдать антиковидные ограничения. В ведомстве напомнили, какие ограничительные санитарно-эпидемиологические требования должны выполнять дети и подростки при посещении торгово-развлекательных центров, кинотеатров, оздоровительных лагерей.

По словам замначальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора Наталии Захаровой, в последнее время участились случаи заболевания коронавирусом среди пенсионеров и неработающего населения. В Омске заработали пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря. Там обязательно выполнение следующих условий для безопасной работы: обеззараживание воздуха, входной фильтр, применение антисептиков, регулярное проведение генеральной уборки, прохождение медицинского обследования для всех сотрудников.

При этом есть ограничения и по заполняемости детских лагерей. Количество занятых мест не должно превышать 75%. У детей должны быть справки о здоровье.

Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков поделился итогами контрольных мероприятий в общественном транспорте, на торговых и досуговых объектах. За прошедшую неделю выявлено 9 нарушений в общественном транспорте и 44 нарушения в торговых центрах.

По словам Юрия Чистякова, жаркая погода не помеха для распространения коронавируса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- На этой неделе в Министерстве планируется провести переговоры с омскими перевозчиками и напомнить о мерах административной ответственности за неисполнение ограничительных мер в общественном транспорте, - сказал Юрий Чистяков.

По его словам, жаркая погода не помеха для распространения коронавируса, поэтому проверки в общественных местах и транспорте будут продолжены до полного снятия ограничений. Омичам напомнили, что в дни летних каникул несовершеннолетние имеют право посещать общественные места только в сопровождении взрослых.

С начала контрольных мероприятий судом рассмотрено более 13 405 дел в отношении физических лиц и вынесено решений на сумму более 18 500 рублей, а также судом вынесены решения в отношении 370 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на сумму более 13 629 000 рублей.