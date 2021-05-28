Магистрант Омского ГАУ стал победителем грантового конкурса Росмолодежи

Форум проходил под Череповцом с 23 по 27 мая. Организатор мероприятия — Росмолодежь совместно с Правительством Вологодской области.

В очном формате принял участие магистрант факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования Самат Муканов, в онлайн-формате приняли участие 4 студента: Ольга Ефремова, Анна Нестерова, Вера Рубцова, Александра Филева.

На гранты претендовали 90 инициатив из 33 регионов России. По итогам защиты эксперты рекомендовали к выделению грантовых средств 21 проект из 13 регионов. Победителем грантового конкурса молодежных инициатив стал Самат Муканов с проектом «Экопоколение Омского Прииртышья 2.0».

Проект направлен на создание условий для повышения информированности и социальной активности в сфере охраны окружающей среды у учащихся школ, ссузов и вузов нашего региона; формированию у них экологического мировоззрения, экологической культуры. Благодаря проекту, планируется повысить гражданскую активность молодежи, что может стать одним из стимулов бережного отношения к окружающей среде; ожидается повышение повседневной экологической культуры у молодежи.

Мероприятия в рамках проекта будут направлены на экологическое просвещение, включающее практические навыки; студенты будут привлечены для проведения экоуроков в школах; будет проведена интеллектуальная экологическая игра «День Земли», акция «Экологический десант», «Бумажный Бум» и другое. Наставниками проекта выступают: Н.А. Поползухина, доктор с.-х. наук, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии – председатель Совета Омской региональной общественной экологической организации «Земля – наш общий дом»; О.В. Демидова, начальник лингвистического центра ИДПО, координатор волонтерского центра «Глобус»; О.В. Нежевляк, канд. биол. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой экологии, природопользования и биологии факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования.

Также студентка факультета ветеринарной медицины Ольга Ефремова заняла 1 место в онлайн-марафоне «Экосистема» среди онлайн-участников форума. Победитель получит подарочный сертификат на бесплатный онлайн-курс нетологии и комплект фирменной формы участника форума «Экосистема». Для участия требовалось написать ряд постов о форуме в социальной сети и прикрепить отчеты в мини-приложении. Всего было выполнено более 15-ти заданий, все задания связаны с экологией.

Ольга поделилась впечатлениями от участия форуме:

«Я опубликовала на своей странице несколько постов о "Zero Waste" (набор принципов, направленных на сведение к минимальному количеству мусора посредством многоразового использования предметов и вещей), о спикерах форума, рассказала про организацию, в которой сама состою, поучаствовала в нетворкинге, поделилась размышлениями о национальных парках и водных ресурсах. Я сама живу по принципу "Zero Waste" и в скором времени планирую поделиться интересными фактами».

Почетными гостями форума стали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, депутат Государственной Думы РФ, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, Председатель комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Как отмечали организаторы, среди которых Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Вологодской области, это первый молодежный форум, придуманный самой молодежью.

Участников форума напутствовал известный телеведущий, ученый, популяризатор науки Николай Дроздов:

«Молодежь должна проникнуться проблемами нашей планеты в целом и проблемами экосистем в каждом регионе. Мы не можем жить на Земле, не воздействуя на ее среду. Но мы должны использовать ресурсы планеты рационально, бережно. В наших силах сделать так, чтобы никто никогда не страдал от разрушения среды обитания. Мы должны сохранить экосистему планеты».

Все три дня форума участников конкурса учили дорабатывать идеи, правильно оформлять документацию, презентовать и защищать свои проекты перед экспертной комиссией, члены которой оценивали идеи по критериям эффективности, масштабности, уникальности и другим параметрам.

В завершение форума «Экосистема» для участников, волонтеров и почетных гостей выступила певица Анастасия Некрасова, автор и исполнитель Стас Море. Хедлайнером концерта стала группа «Пицца».

На форуме собрались экоактивисты из 85 регионов России, 150 человек участвовали очно, 360 – онлайн. Трансляции на официальном канале Росмолодежи посмотрели больше 28 000 пользователей.