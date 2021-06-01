На оплату труда омских подростков во время летних каникул выделено более 50 миллионов

В среднем омские подростки за месяц смогут заработать 10-14 тыс. руб. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске началась кампания по занятости школьников на летних каникулах. На оплату труда несовершеннолетних выделено порядка 50 млн. С сегодняшнего дня к работе приступят более 230 подростков. Всего же выделенные средства дают возможность создать свыше 7,5 тысяч рабочих мест для школьников.

В пресс-службе омского правительства сообщили, что в среднем омские подростки за месяц смогут заработать 10-14 тыс. руб. Сумма зависит от возраста работника.

- Служба занятости населения предлагает различные варианты трудоустройства несовершеннолетним. Это, например, работа вожатыми, работа с документооборотом или архивами предприятий региона, копировальные и курьерские услуги, а также работы по благоустройству, озеленению и мелкому ремонту детских и спортивных площадок. Со школьниками в обязательном порядке заключается трудовой договор, ребята заводят первую трудовую книжку, – сказал начальник отдела трудоустройства департамента занятости Министерства труда и социального развития Данил Трофимов.