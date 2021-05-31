В Омской области реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Целью Программы является обеспечение устойчивого развития села. Основными задачами, на решение которых направлены мероприятия Программы, являются: развитие жилищного строительства на селе; содействие занятости сельского населения; комплексное обустройство сельских территорий; обновление социальной и инженерной инфраструктуры; улучшение транспортной инфраструктуры сельских территорий; повышение комфорта проживания и качества жизни сельского населения.

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы направлено 1 млрд. 83 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 284,2 млн. рублей или 26 % от общего объема финансирования.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищного строительства на селе» реализованы два основных мероприятия с общим объемом финансирования 87 млн. рублей. Бюджетные средства направлены на улучшение жилищных условий сельских 99 семей, а также на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами. В результате 84 сельские семьи (при плане – 80 семей) ввели в эксплуатацию либо приобрели 8,3 тыс. кв. метров жилья, что в 1,4 раза выше планового показателя (5,8 тыс. кв. м).

В рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях» реализованы два основных мероприятия: повышение уровня комплексного обустройства села и улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Омской области. Общий объем направленных на реализацию подпрограммы бюджетных средств составил 996 млн. рублей (88,9 процента от планового объема), из них 721 млн. рублей – средства областного бюджета, 275 млн. рублей – федерального бюджета.

В 2020 году построены 3 поселковых водопровода общей протяженностью 3,3 км, в том числе в д. Гауф Азовского района. в с. Солнцевка Исилькульского района и д. Гуляй-Поле Крутинского района.

В 7 населенных пунктах построены газопроводы общей протяженностью 30,2 км: в с. Ингалы Большереченского района, д. Нововоскресенка Называевского района, по жилой застройке вблизи объекта «Черноглазовский элеватор» Таврического района, в с. Виноградовка Москаленского района, в д. Малая Степнинка Марьяновского района, в с. Васильевка Марьяновского района и в р.п. Крутинка.

Реализовано 4 проекта (100 процентов к плану) благоустройства сельских территорий: обустроены 2 детские спортивно-игровые площадки – в д. Немировка Кормиловского района и в с. Добровольск Русско-Полянского района и 2 спортивные площадки – в с. Изумрудное Нововаршавского района и в с. Луговое Таврического района.

В рамках обустройства объектами инженерной инфраструктуры площадок под компактную жилищную застройку в мкр. «Магистральный» р.п. Павлоградка построено 8,8 км водопроводных сетей.

На строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях в 2020 году муниципальным образованиям направлены бюджетные средства в объеме 914,5 млн. руб. (89,3 процента от планового объема), в том числе средства областного бюджета – 682,9 млн. руб., федерального бюджета – 231,6 млн. руб.

Проведен ремонт 346,6 тыс. кв. м (или 99,0 км в однополосном исчислении при ширине полосы 3,5 м) автомобильных дорог общего пользования местного значения (115,3 процента к плану).

Введены в эксплуатацию 12 автомобильных дорог протяженностью 22,6 км. Начаты работы по реконструкции трех автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 4,4 км, их завершение запланировано на 2021 год.

Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) 7 автомобильных дорог в 2021 – 2023 годах, финансирование которых планируется с привлечением средств федерального бюджета.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области в целях повышения эффективности государственной программы и дополнительного привлечения средств федерального бюджета в марте текущего года направлена заявочная документация в Минсельхоз России по проектам комплексного развития сельских территорий на 2022-2023 годы.