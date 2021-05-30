В больнице погибла пятилетняя девочка, которую сбил пьяный водитель под Омском

В аварии пострадали две девочки. Одна скончалась, вторая в больнице. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Недавно стало известно об аварии в селе Знаменское в Омской области. Тогда водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения не заметил на дороге двух девочек 5 и 6 лет. Обеих после ДТП доставили в больницу. Как стало известно, от серьезных травм скончалась младшая из них.

Следователи обратились в суд, чтобы заключить водителя под стражу до окончания следствия, чтобы виновник аварии не сбежал. Как уточнили в пресс-службе суда, иск был удовлетворен. Сейчас сельчанин находится в СИЗО. Раньше ему грозило до 7 лет лишения свободы, теперь максимально возможный срок увеличился до 12 лет.