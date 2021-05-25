Пьяный омич сбил двух маленьких девочек

Омича поместили в следственный изолятор. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области расследуют ДТП в котором пострадали дети. В селе Знаменское под Омском 20-летний лихач на «ВАЗ-21093» вечером около 19:50 ехал по одной из улиц поселка. В это же время через дорогу решили перейти дорогу две девочки 5 и 6 лет. Одна из них ехала на велосипеде. Водитель не заметил девочек и не остановился, чтобы их пропустить. После аварии оба ребенка попали в больницу.

Как уточнили в пресс-службе полиции, после проверки оказалось, что омич был пьян. На водителя завели уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.