Ради полумарафона сегодня в Омске перекрыли центр города

Движение в центре будет перекрыто до вечера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня у омичей не получится проехать по центру города в районе улицы Ленина. Там перекрыли движение всех видов транспорта из-за проведения всероссийского полумарафона "Забег.рф". Он стартует в 11:00 и закончится в 16:00. С 6:00 утра уже нельзя было припарковаться вблизи перекрытых улиц, а теперь не получится и проехать. Напомним, что перекроют улицу Ленина от площади Победы до дома №1 на Ленинградской площади, улицу Партизанская от дома №20 до улицы Ленина, а также прилегающие к ним улицы.

Для движения закроют всю улицу Ленина. Фото: пресс-служба администрации Омска

Из-за этого временно изменится и схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта, подробнее об этом здесь. Сегодня автобусы №73, 62, 25 пойдут в обход. Омичей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свои поездки.