Из-за перекрытия улиц в Омске изменят движение автобусов

Автобусы весь день 30 мая будут ходить по-новому. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Мы уже рассказывали о том, что 30 мая в Омске пройдет всероссийские полумарафон «Забег.рф». Ради него перекроют улицу Ленина от площади Победы до Ленинградской площади и все прилегающие улочки на этом участке. Уже с утра там нельзя будет припарковать транспорт, а ограничение для движения продлится с 11 до 16 часов. Из-за этого временно изменится и схема движения общественного транспорта:

- Автобус № 73 поедет с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса;

- Автобус № 25 с улицы Интернациональной будет поворачивать направо на улицу Герцена и разворачиваться на площади Победы, а после поедет на Интернациональную;

- Автобус № 62 будет следовать до остановки «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее поедет по улицам Интернациональной, Гагарина.

Омичей просят обратить внимание на изменения. Также внимательными из-за временных ограничений стоит быть и обычным водителям.