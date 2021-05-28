Губернатор Омской области Александр Бурков открыто поговорил с предпринимателями

Александр Бурков обсудил с бизнесом экономические проблемы и обстановку в регионе. Фото: Омская губерния

Сегодня глава региона Александр Бурков встретился с омскими предпринимателями. На встрече представители бизнеса и власти открыто поговорили о снятии коронавирусных ограничений, сложившейся из-за пандемии ситуации в экономике и о мерах, которых планируют принимать для поддержки бизнеса.

- Из-за принятых льгот областной бюджет в прошлом году недополучил около одного миллиарда рублей, но мы пошли на это, чтобы помочь бизнесу в непростых условиях. Финансово-экономический блок регионального Правительства делает всё, чтобы омский бизнес развивался, чтобы из малого рос в крупный. В этом направлении мы намерены работать и дальше, опираясь на ваши предложения и мнения, - подчеркнул Александр Бурков.

Глава региона на встрече также напомнил, что для бизнеса продолжают действовать сниженные ставки по налогам, 1,1% для ряда предпринимателей, есть возможность получить и целевой займ в размере до 20 миллионов малым и средним промышленным организациям всего под 5% годовых.

Губернатор честно ответил на вопросы, волнующие омских предпринимателей. Фото: Омская губерния

- Большинство из вас, столкнувшись с новыми вызовами и обстоятельствами, смогли найти решения и продолжить работу. Отчисления предпринимателей в консолидированный бюджет составили 16 млрд. рублей. За два последних года они выросли на 15,6%. Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса трудятся более 177 тысяч омичей. Растет число самозанятых, что говорит о востребованности налогового режима. Сегодня такой статус имеют более 25 тысяч жителей региона. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» ставит перед нами задачу к 2024 году увеличить количество самозанятых ещё примерно на пять тысяч, - озвучил планы по развитию предпринимательства в Омской области Александр Бурков.

Для этих целей в регионе в феврале начала и продолжает действовать программа льготного кредитования, которая рассчитана на открытие своего малого предприятия. Омичи могут по ней получить до полумиллиона под 3% годовых для открытия собственного дела.

Особенно важным для представителей общепита стал вопрос о снятии коронавирусных санкций. Предприниматели из этой отрасли обратились к губернатору с просьбой поскорее снять ковидные ограничения, чтобы официально проводить массовые юбилеи и праздники. Как отметил губернатор, такие меры возможны только при стабилизации эпидемиологической обстановки и активной вакцинации населения.

- Чтобы этот шаг приблизить – нужно вакцинировать минимум 60% жителей региона. Убеждайте своих работников, своих близких прививаться. Благо у нас широкий выбор вакцин. Чем быстрее это сделаем, тем быстрее снимем ограничения, - отметил в заключении Александр Бурков.