«Мы даже металлолом забрать не можем»: В Омске почти закончили разбирать кафе «Дубравушка»

На площади перед кинотеатром "Маяковский" скоро не останется ничего, что бы напоминало о кафе. Фото: сообщество ВКонтакте "Жесть Омска"

Уже давно длятся споры между мэрией и владелицей здания кафе на площади перед кинотеатром «Маяковский». После долгих судов все же приняли решение о сносе здания. Но здесь возникли споры по поводу сроков. Вышло так, что арендаторы не успели съехать вовремя и чуть не лишились своего имущества.

Сейчас здание разбирают подрядчики по контракту с администрацией. На месте работает тяжелая техника, почти ничего не осталось. Но и здесь у владельца постройки возникли вопросы к действиям рабочих.

- Компания, которая производит снос, металл и другие материалы забирает и сдает на металокассу. Но нас ведь никто не лишал права на наши же материалы, мы можем забрать их, о этого сделать не дают. Там только металла около 30 тонн, а это около 1,2 миллионов, - рассказала Алла Скопцова.