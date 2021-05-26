Губернатор обсудил с главой минздрава РФ Мурашко создание в Омске инфекционного стационара

Строительство стационара обсуждалась на недавней встрече Владимира Путина и омского губернатора Александра Буркова. Фото: kremlin.ru

Омский губернатор обсудил ряд важных вопросов с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко. Он поделился промежуточными итогами прививочной кампании в регионе. Сейчас вакцину от коронавируса получили около 22% омичей. В регионе есть необходимый запас вакцины.

Особое внимание во время встречи губернатора с главой минздрава РФ было уделено проекту строительства в Омске детского инфекционного стационара. Сейчас стационарная помощь при инфекционных заболеваний рассредоточена. Новый стационар на 300 коек позволит создать в регионе единую службу оказания помощи детям и позволит улучшить доступность медицинских услуг.

Тема строительства подобного стационара обсуждалась на недавней встрече Президента РФ Владимира Путина и Губернатора Александра Буркова. Глава государства поддержал данный проект и дал поручение Правительству России взять его реализацию на контроль. Построить стационар в рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется до 2024 года.