«Ростелеком» в Омске напоминает об ответственности за повреждение линий связи

«Ростелеком» напоминает жителям и организациям Омской области о необходимости соблюдения регламента земляных работ для обеспечения сохранности линий связи. Повреждения линейно-кабельных сооружений чаще всего фиксируются из-за того, что не все действия инициатора или производителя работ согласуются с нормами и правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

Для предупреждения повреждений кабеля при проведении земляных работ в охранной зоне линий и сооружений связи требуется обращаться в районные отделения «Ростелекома».

«Нужно помнить о том, что из-за повреждений линий связи могут быть не только перебои в работе телефонной связи, интернета и телевидения. Поломки могут вызвать сбой функционирования социально значимых объектов области, привести к сложностям в оперативной работе служб экстренного реагирования или органов государственной власти», — уточнил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Виновные в проведении несанкционированных работ привлекаются к административной ответственности, а в отдельных случаях — и к уголовной. Компания «Ростелеком» совместно с правоохранительными органами региона устанавливает факты повреждения линий связи и ведет работу по возмещению ущерба. В прошлом году с предприятий и лиц, ответственных за обрывы кабеля, было взыскано более двух млн рублей.

Работа «Ростелекома» по предотвращению подобных инцидентов идет в плановом режиме. В прошлом году в Омской области зафиксировано 60 случаев повреждений линий связи сторонними лицами. При этом больше всего нарушений отмечено в городе Омске и пригороде.