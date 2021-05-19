Более 4,5 тысяч саженцев высадят в омских школах

Перед средней общеобразовательной школой № 105, которая носит имя героя Советского Союза Николая Петровича Бударина, заложен новый сад в память о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Продолжается масштабная международная акция «Сад памяти», посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны. Её цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны. Чтобы достичь этой цели, участникам акции, к которой присоединились многие российские регионы и ряд стран ближнего и дальнего зарубежья, осталось высадить пять миллионов деревьев. Всего в рамках акции на территории омских образовательных учреждений будет высажено более 4,5 тысяч саженцев, свыше 1,5 тысяч школьников примут в ней участие. Акция продолжается с апреля этого года.

Сегодня, 19 мая, свою лепту в общее дело внесли выпускники и активисты военно-патриотического клуба «Бударинец» школы города Омска № 105, высадив 20 саженцев и тем самым заложив новый сад на территории образовательного учреждения. В 2015 году в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учреждению было присвоено имя выпускника школы – Героя Советского Союза Николая Петровича Бударина. Именно сегодня отмечается 111-я годовщина со дня его рождения. Герой Советского Союза, гвардии подполковник Николай Петрович Бударин защищал Москву, Сталинград, освобождал Орел, погиб в ожесточенных боях северо-западнее Киева на территории Дымерского района Украинской ССР.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу обычного башкирского школьника Матвея Анискин, который предложил создать сад памяти именно в школе. Каждым посаженным деревом мы соединяем нынешние и грядущие поколения вечно живущей памятью о героических предках. Под вашим теплом, заботой и любовью саженцы превратятся в огромный сад, и это станет доброй традицией для всех обучающихся школы», - отметила заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

«Очень символично, что в день рождения Николая Бударина на территории школы, которую он закончил, закладывается сад памяти, и я думаю, что как и подвиги защитников Отечества бессмертны и будут жить в веках, так и эта акция станет постоянной», - подчеркнул на торжественном митинге генерал-майор, ветеран боевых действий, инспектор Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу Юрий Серков.

Ученица 7 класса Вера Баранова намерена заботиться о посаженных деревьях. «Чтобы память сохранилась на долгие годы о наших героях, мы и посадили этот сад. Я буду приходить сюда, поливать деревья, следить, чтобы с ними ничего не случилось», - поделилась Вера.

Стартовала акция «Сад памяти», участники которой высаживают деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи, в 2020 году. Автор проекта – 11-летний экоактивист из Башкирии Матвей Анискин, идею которого поддержал Президент страны Владимир Путин. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места её проведения можно и на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.