Владельцы снесенного кафе на площади перед кинотеатром «Маяковский» будут обращаться в суд

Кафе начали разбирать сегодня утром. Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омске сегодня начали разбирать кафе "Дубравушка" на площади перед кинотетаром "Маяковский". Здание в центре уже дано вызывало вопросы у мэрии, и его все же удалось признать самостроем. Конфликт возник из-за сроков сноса здания. В администрации считают, что предпринимательница не уложилась в сроки, а сама владелица уверена в обратном.

- Мы считаем действия мэрии незаконными. По срокам мы должны были снести здание до 10 июня, а рабочие пришли уже сегодня, выломали дверь и стали разбирать все. Планируем обращаться в суд, - рассказала о планах хозяйка кафе.

Но сейчас здание все равно разбирают. Начали с летних веранд, у которых уже не осталось крыши.