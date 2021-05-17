Власти пообещали убрать свалку, на которую пожаловался бывший губернатор Омской области Полежаев

Свалка образовалась в километре от села, где живет Полежаев.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев в своем Инстаграме пожаловался на большую свалку, образовавшуюся недалеко от поселка Усть-Заостровка. Свалка образовалась на месте сбора ТКО. Регоператор вместе с местными властями о проблеме знают и даже знают, почему они образовались. В бак скидывают мусор проезжающие мимо автомобили и нелегальные возчики мусора.

Чтобы этого избежать местные власти совместно с «Магнитом» решили убрать бак ближе к Усть-Заостровке и расставят небольшие контейнеры по селу для местных жителей. Также местные власти пообещали убрать срубленные ветки, для этого пригонят шредер. Работы по уборке мусора назначили на эту неделю.