«Мне стыдно!»: Экс-губернатор Полежаев пожаловался на свалку возле его дома

Леонид Полежаев пожаловался на горы мусора в километре от поселка, где он живет.

Бывший губернатор Леонид Полежаев, который сейчас живет в поселке Усть-Заостровке под Омском обратил внимание на общую для региона проблему - несанкционированную свалку. В качестве иллюстрации он прикрепил фото гор мусора, образовавшихся рядом с его домом.

Фото: instagram.com/polezhaev.leonid

Фото: instagram.com/polezhaev.leonid

- Это свалка! И она не в укромном местечке. Она на площадке для стоянки фур и отдыха дальнобойщиков. Всего в одном километре от поселка Усть-Заостровка, в 25 километрах от города Омска и в 50 метрах от трассы Омск-Павлодар – прекрасная визитная карточка культурной столицы Сибири для гостей из Казахстана, – пишет Полежаев на своей странице в Instagram. – Запах тления с этой свалки, видимо, не доносится до поселкового совета Усть-Заостровки. Возможно, еt через соцсети увидят экологи и неравнодушные управленцы из Омска. Мне стыдно! А Вам?