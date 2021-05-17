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Общество17 мая 2021 9:59

«Мне стыдно!»: Экс-губернатор Полежаев пожаловался на свалку возле его дома

Завалы выросли в месте стоянки дальнобойщиков возле Усть-Заостровки
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Леонид Полежаев пожаловался на горы мусора в километре от поселка, где он живет.

Леонид Полежаев пожаловался на горы мусора в километре от поселка, где он живет.

Бывший губернатор Леонид Полежаев, который сейчас живет в поселке Усть-Заостровке под Омском обратил внимание на общую для региона проблему - несанкционированную свалку. В качестве иллюстрации он прикрепил фото гор мусора, образовавшихся рядом с его домом.

Фото: instagram.com/polezhaev.leonid

Фото: instagram.com/polezhaev.leonid

- Это свалка! И она не в укромном местечке. Она на площадке для стоянки фур и отдыха дальнобойщиков. Всего в одном километре от поселка Усть-Заостровка, в 25 километрах от города Омска и в 50 метрах от трассы Омск-Павлодар – прекрасная визитная карточка культурной столицы Сибири для гостей из Казахстана, – пишет Полежаев на своей странице в Instagram. – Запах тления с этой свалки, видимо, не доносится до поселкового совета Усть-Заостровки. Возможно, еt через соцсети увидят экологи и неравнодушные управленцы из Омска. Мне стыдно! А Вам?