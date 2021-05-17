Легенде омской сцены Елене Псаревой исполнилось бы 100 лет

Елена Псарева до последнего дня жизни выступала на сцене. Фото: Омский драмтеатр

16 мая театральный мир отметил 100-летие со дня рождения Елены Псаревой. Удивительная судьба этой актрисы неразрывно связана с Омском и его драматическим театром.

Фото: Омский драмтеатр

Елена Ивановна родилась 16 мая 1921 года в городе Куйбышеве Новосибирской области в семье священника и учительницы. В 1923-м семья переехала в Томск, затем в Новокузнецк. После окончания школы Елена Псарева училась в Металлургическом институте города Новокузнецка.

В театр девочка влюбилась в 5 лет в Томске, на спектакле «Красная Шапочка». Позже начала выступать в самодеятельности, а в 1940 году поступила в Новокузнецкий ТЮЗ актрисой вспомогательного состава. Но во время Великой Отечественной войны ТЮЗ расформировали, она стала выступать на эстраде в составе концертной бригады. В 1942 году ее пригласили в новосибирский филиал Центрального театра кукол под руководством Сергея Владимировича Образцова. После войны работала в Новокузнецком драматическом театре, в Алтайском краевом драматическом театре.

С 1955 года Елена Псарева – актриса Омского драматического театра. И в последние двадцать лет своей жизни она была самой большой любовью театрального Омска. Театру драмы Елена Ивановна верно прослужила почти полвека, с 9 сентября 1955 года до последнего дня своей жизни – 28 апреля 2004 года. В апреле 2004 года, последнем месяце жизни, Елена Ивановна сыграла три спектакля: 16-го – «Зимнюю сказку» Шекспира, 18-го – «Дядю Ваню» Чехова, 22-го – «Пиквикский клуб» Диккенса.

Фото: Омский драмтеатр

Фото: Омский драмтеатр

Многие ее роли – Анна в «Последнем сроке» и Степанида в «Деньгах для Марии» В. Распутина, Чудаева в документальной хронике «У войны – не женское лицо» С. Алексиевич, Фелицата в комедии А. Н. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше», Антонида Васильевна в «Игроке» Ф. М. Достоевского, Мод в драме К. Хиггинса «Гарольд и Мод» – стали поистине легендарными. Творчество Псаревой было щедрым и ясным, в нем сочетались лирика и эксцентрика, острая характерность и драматизм. Удивительно велика была сила её актёрского и человеческого воздействия на зрителя. И поразительно долголетним оказалось творчество Псаревой. Крупная актриса всегда сама по себе Театр.

В Псаревой жило Время и опыт чувств. А еще – способность к изменению, освоению нового. Всю свою творческую жизнь актриса не переставала восхищать зрителей удивительной сердечностью своего таланта.

Фото: Омский драмтеатр

Елена Ивановна не была обойдена наградами: в 1980 году ей было присвоено почетное звание народной артистки России. В 1985 году за роль Чудаевой в спектакле «У войны – не женское лицо» она стала лауреатом Государственной премии имени К. С. Станиславского. В 1997 году она вместе драматургом Александром Володиным стала лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» «За честь и достоинство». В 1999 году она по праву стала первым лауреатом премии «Легенда омской сцены» профессионального областного театрального конкурса. При всех званиях и наградах Елена Ивановна оставалась человеком отзывчивым и принципиальным, камертоном внутренней жизни театра.

16 мая, в день 100-летия Елены Ивановны Псаревой, артисты Омского академического театра драмы почтили память Легенды Омской сцены, возложив цветы к ее могиле.