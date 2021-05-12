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Общество12 мая 2021 14:25

К выходным в Омск придет 30-градусная жара

До этого погода тоже будет теплой
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи смогут насладиться кусочком лета перед затяжным периодом дождей.

Омичи смогут насладиться кусочком лета перед затяжным периодом дождей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичам пока обещают относительно стабильную погоду. Сегодня в некоторых районах пройдет дождь, но в целом будет сухо. Да и на ближайшие дни омичм не обещают никаких осадков. Что, возможно, многих не обрадует. Сегодня город затянуло смогом, причину которого никто не может назвать. Но, возможно, он появился из-за природных пожаров.

Синоптики обещают омичам относительно стабильную погоду всю неделю. Днем около +20, а ночью похолодание до +6. А вот на выходных резко потеплеет. Прогнозируют, что температура повысится до +28 днем и +15 ночью. Что уже вполне по-летнему. Но пока самый жаркий день прогнозируют на грядущий понедельник, потеплеть может до +32 градусов. Если обратиться к еще более долгосрочным прогнозам, то конец мая омичам обещают дождливый и совсем не такой теплый как прошедшая неделя. Средняя температура не поднимется выше +16 градусов.