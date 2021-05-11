В Советском округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 9.00 до 17.00 13 мая 2021 года будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Южного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, Энтузиастов, 22 Апреля, 50 лет Профсоюзов, Мамина-Сибиряка.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.