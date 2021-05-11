Поисковики: пропавший в лесу омский министр Мураховский делал все правильно

Министр несколько дней ходил по тайге. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Поиски омского министра здравоохранения Александра Мураховского длились три дня и завершились только вчера, 10 мая. Он пропал в лесах Большеуковского района, лишился квадроцикла и был вынужден идти пешком. К людям Мураховский вышел сам и после нескольких ночей в лесу чувствовал себя довольно неплохо.

- Александр Григорьевич человек большой силы воли и выдержки. Как человек, имеющий определенный опыт в спортивном ориентировании, он все сделал правильно. И безусловно, как врач, он имеет определенный склад ума: рациональный, структурированный. Это сыграло свою положительную роль в исходе всей поисковой операции, - оценил действия министра руководитель ПСО «Доброспас-Омск» Виталий Ергер.

В поисках принимали участие специалисты МЧС, поисковых отрядов и полиции.