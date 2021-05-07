Губернатор Омской области поздравил омичей с 76-ой годовщиной победы в Великой Отечественной Войне

Губернатор поздравил ветеранов на праздничном концерте. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске понемногу начинают праздновать 76-ую годовщину победы в Великой Отечественной Войне. Основные праздничные мероприятия пройдут, как и всегда, 9 мая, но уже сегодня губернатор Омской области Александр Бурков поздравил ветеранов и тружеников тыла с наступающим праздником.

- День Победы - это счастье, за которым стоят немыслимые страдания. Когда мы вспоминаем, что пришлось пережить нашим предкам, о подвиге, который они совершили, наши сердца переполняют боль и восхищение, гордость и благодарность. Человек не выбирает время, когда жить. Нашим дедам и прадедам война перечеркнула все мечты и планы. 1418 дней и ночей они жили только одним – стремлением выстоять, выдержать, победить. И они победили, - поздравил присутствовавших Александр Бурков.

В концертном зале сегодня прошел праздничный концерт, посвященный годовщине победы. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители общественности, молодежных организаций, военнослужащие. В своем обращении к присутствующим губернатор отметил вклад омичей не только на передовой, как военных, но и в тылу, как усердных рабочих.

- Каждый из них, кто шел в атаку или бросался с гранатой под вражеский танк, думал, что эти жертвы не бессмысленны, потому что они защищали свою землю. И они смогли выстоять и вернуть на планету мир. Они смогли победить фашизм. Спасибо всем фронтовикам, труженикам тыла за эту общую победу, как на передовой, так и в тылу. Недаром Омск удостоен звания «Город трудовой доблести». Это говорит о том, что подвиги омичей были и на фронте, и в тылу. Я желаю фронтовикам и труженикам тыла крепкого здоровья, активного долголетия, семейного благополучия и нашей стране – мира, добра и процветания! - сказал в своем обращении Александр Бурков.

С праздничной программой выступили омские коллективы. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В праздничном концерте, подготовленным Государственным центром народного творчества, приняли участие эстрадно-духовой оркестр под управлением Бориса Чернядьева, ансамбль песни и танца УМВД России по Омской области, хоровое отделение Омского государственного детского ансамбля, артисты театров и Омской филармонии, ансамбли танца «Серпантин» и «Иртыш», балет и вокалисты Омского государственного музыкального театра.