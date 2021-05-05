Омичи присоединились к онлайн-флешмобу «Окна Победы»

В Омской области проходит всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», которая продлится до 9 мая. Люди выставляют портреты героев, фото из семейных альбомов, цветы, а кто-то даже рисует на стеклах целые картины. Сотрудники молодежного пространства «306 квадратов» присоединились к флешмобу и приготовили множество бумажных голубей.

– Украшением наших окон стали белые голуби – символ мира и спокойствия. За счастливое будущее своих потомков отдавали жизни советские солдаты на войне. И мы искренне желаем всем мирного неба и всегда помнить о той Победе, которая была завоевана нашими дедами, – рассказал специалист молодежного пространства «306 квадратов» Александра Альтергот.

Присоединиться к акции «Окна Победы» может любой желающий. Для участия необходимо оформить окна своих квартир, домов, школ рисунками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа в Великой Отечественной войне. После этого нужно опубликовать фотографии получившихся окон в социальных сетях с хештегами #ОкнаПобеды2021, #ДеньПобеды со словами благодарности героям.